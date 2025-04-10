Морське сполучення між Україною та Грузією призупиняли через повномашстабну російську агресію

Україна відновила поромне сполучення з Грузією через Чорне море. Перші два рейси відбулись з порту «Чорноморськ» до грузинського порту «Батумі». Про це в четвер, 10 квітня, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на директора з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофія Мураховського.

«Виконано два рейси 18 і 26 березня з порту "Чорноморськ" до порту "Батумі", наступного тижня планується третій рейс», – сказав Мураховський.

Він розповів, що проєкт реалізується за участі одеської компанії «Укрферрі» і UZ Cargo Poland, яка є дочірньою компанією «Укрзалізниці» з реєстрацією у Варшаві.

За словами Тимофія Мураховського, перші рейси в березні були виконані в режимі інформаційної тиші. Він закликав бізнес активніше долучатися до напрямку.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну морське сполучення між Україною та Грузією було призупинено. Судноплавна компанія «Укрферрі» анонсувала відновлення поромного сполучення «Чорноморськ – Батумі» з липня 2024 року, але цього не сталось.