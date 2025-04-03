Уряд Грузії скоротив максимальний період безвізового перебування для громадян України з трьох років до одного року. Відповідну постанову 2 квітня підписав прем’єр-міністр країни Іраклі Кобахідзе, повідомило «Ехо Кавказу».

Відповідно до постанови, термін безвізового перебування українців скорочено до одного року. Однак є виняток для українців, які в’їхали в країну і перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року – ті зможуть перебувати в Грузії до 24 лютого 2026 року.

Зауважимо, до початку повномасштабного вторгнення РФ українці без віз могли перебувати в Грузії впродовж одного року. У 2023 році Грузія збільшила термін перебування в країні для українців до двох років, а з 23 квітня 2024 року – до трьох років.

До слова, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії було близько 27 тис. українців. Лише 487 з них отримали гуманітарний статус як біженці.