Відомий американський щотижневий журнал Time випустить новий номер, присвячений Україні, на обкладинці якого вперше буде напис українською мовою.

Новий номер журналу вийде 14 березня. На синьо-жовтому тлі обкладинки розміщений напис українською мовою: «Життя переможе смерть, а світ – темряву».

Статтею випуску буде матеріал про під назвою How Volodymyr Zelensky Defended Ukraine and United the World («Як Володимир Зеленський захищав Україну та об’єднав світ»).

Новий номер журналу Time вийде у світ 14 березня

У статті, що вже доступна в онлайн-версії журналу, журналіст Саймон Шустер описує трансформацію Володимира Зеленського як президента та аналізує його дії після нападу Росії.

«Зеленський не лише згуртував власних людей на захист своєї нації, надихаючи їх кидати коктейлі Молотова в російські військові машини та ставати на заваді танкам. Він також активізував світові демократії способами, які ще тиждень тому здавалися немислимими», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що вперше глава української держави потрапив на обкладинку цього авторитетного видання у грудні 2019 року. 2 лютого 2022 року журнал вийшов із обкладинкою, на якій був зображений український військовий, який іде бліндажем у маскувальному зимовому костюмі.. Головна стаття номеру була присвячена історії російсько-української війни.

Time – авторитетний американський щотижневий журнал, одне з найстаріших видань у США та світі.

Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET