Іноді найпростіші страви стають улюбленими завдяки несподіваним інгредієнтам. Курячий суп із плавленими сирками – це саме той випадок, коли класика отримує нове звучання. Такий суп виходить ніжним, ситним і дуже ароматним.

Каструлю об’ємом 4 літри наповнюють водою, залишаючи зверху простір заввишки приблизно в три пальці. У киплячу підсолену воду кладуть курятину. Для бульйону найкраще використовувати супові набори – це залишки кісток із м’ясом після приготування інших страв із крильцями та шиями. Такий набір можна не лише збирати самостійно, а й придбати у багатьох супермаркетах. Завдяки шкірці, кісткам та жилам бульйон виходить наваристим і ароматним. Альтернативою може стати чверть курки, гомілка зі стегном, пише Shuba.

Поки бульйон вариться, готують овочі та сирки: оливки нарізають кружальцями середньої товщини, щоб з однієї оливки вийшло приблизно три шматочки, сирки ріжуть на крупні квадратики. Половину моркви нарізають кружальцями, а картоплю – кубиками розміром приблизно 5 сантиметрів.

Коли бульйон майже готовий, курятину виймають, відокремлюють м’ясо від кісток і повертають його назад до супу. Одночасно додають картоплю, а через 5-7 хвилин пів склянки макаронів. За кілька хвилин у суп додають сирки, постійно помішуючи, щоб вони повністю розтанули та надали страві ніжної кремової консистенції. Потім суп залишають на повільному вогні ще на 2-3 хвилини.

Після цього додають моркву і оливки, ретельно перемішують і тримають на вогні ще 3-5 хвилин, щоб усі смаки добре поєдналися.