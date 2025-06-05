Вартість автомобіля – близько 2 млн грн

У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники вилучили вантажний автомобіль MAN, який за документами призначався як допомога військовим, але після перевірки з’ясувалось, що вони фіктивні. Вантажівку вартістю 2 млн грн вилучили.

Автомобіль MAN 2011 року випуску прибув на кордон з Польщі, проходив перевірку смугою руху «червоний коридор». У митній декларації було зазначено, що авто перевозили на адресу благодійного фонду у Стрий як гуманітарну допомогу.

«За інформацією керівниці фонду, вантажівку начебто мали передати військовій частині на прохання одного з підполковників, що “підтверджувала” копія звернення військовослужбовця. Під час перевірки законності переміщення вантажу працівники митниці встановили, що у вказаній частині дійсно проходить службу підполковник з таким прізвищем. Однак військовий ніколи не звертався до благодійного фонду з жодними запитами, підпис на документі є сфальшованим, а військова частина не потребує такої вантажівки», – розповіли у Львівській митниці.

На 53-річну керівницю благодійного фонду, яка подала декларацію з неправдивими відомостями та підроблене звернення військовослужбовця, склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МКУ.

Автомобіль вилучили (фото митниці)

Приблизна вартість автомобіля – майже 2 млн гривень. До розгляду справи у суді його тимчасово вилучили.