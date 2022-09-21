За словами Залужного, усі, хто добровільно чи за мобілізацією зі зброєю прийдуть на українську землю, будуть знищені

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що жодні заяви військово-політичного керівництва РФ не вплинуть на готовність українців боротися за свою свободу. У середу, 21 вересня, у Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ опублікували звернення до українців.

Залужний заявив, що усі, хто добровільно чи за мобілізацією зі зброєю прийдуть на українську землю, будуть знищені.

Він нагадав, що Збройні сили України вже 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти України. І додав, що скільки б ворогів не було, їх буде знищено. Адже сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України.

«Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням», – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що 21 вересня президент країни-агресорки Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію.