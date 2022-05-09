Оперному співаку з Полтави Сергію Іванчуку вдалося вивезти з гарячих точок понад 50 людей

До Львова евакуаційним медичним потягом з Донецької області доправили вісім людей, переважна більшість з яких має мінно-вибухові травми. Один пацієнт – з інфарктом. Серед пацієнтів, яких госпіталізували до лікарні Першого територіального медичного об’єднання м. Львова, є і 29-річний оперний співак з Полтави Сергій Іванчук, повідомила 9 травня прес-служба медоб’єднання.

Сергій Іванчук отримав п'ять важких кульових поранень. Йому вдалося вижити тільки завдяки тому, що поруч були медики, які діяли професійно і дуже швидко, й доправили його до найближчої лікарні за лічені хвилини.

Оперний співак розповів, що з перших днів війни возив до Харкова, Охтирки гуманітарну допомогу, а звідти забирав людей. В основному вивозив людей з гарячих точок, із Салтівки та Охтирки. Йому вдалося вивезти понад 50 людей.

«Були випадки, що сьогодні вивіз людей з гарячих точок, а завтра у їхні будинки влучила ракета», – повідомив Сергій.

Мати Сергія розповіла, що дівчина з Охтирки написала сину: "Врятуй мене" і він помчав їй на допомогу. 10 березня під час чергового вивезення людей авто біля Салтівки потрапило під обстріл. Російські військові 1, 5 км їхали за ними, намагаючись наздогнати, але Сергію з людьми таки вдалося добратися до нашого блокпоста. Сергій отримав п’ять поранень: у легені, печінку, ноги і ліву руку. На щастя, серед людей, яких він вивозив, були медики. Лікарка-реабілітолог швидко зорієнтувалася і долонею закрила Сергієві прострелину спину. На блокпості вже військові медики надали медичну допомогу і за сім хвилин довезли його до найближчої лікарні. Його стан був критичний, але, на щастя, він вижив. Чоловік зізнається, що йому тижнями снилися жахи. Він прокидався і годинами все це прокручував у голові. Сергій спершу лікувався у лікарні в Харкові, а зараз прибув до Львова, де продовжить лікування.

Стан переважної більшості госпіталізованих, які прибули евакуаційним потягом - середньої важкості, двоє пацієнтів у важкому стані і в одного чоловіка інфаркт. Усі вони - цивільні.

Львів щотижня приймає потерпілих внаслідок війни українців. Тільки за останній місяць до Першого медоб’єднання Львова було евакуйовано понад дві тисячі пацієнтів з Лисичанська, Бахмута, Попасної, Слов’янська та інших міст.