Важкопоранених українців лікуватимуть у клініках Нічеччини

30 тяжкопоранених українців із Харківщини та східних регіонів України полетіли «летючим шпиталем» на лікування до клінік Німеччини. Це люди, які постраждали від військової агресії РФ: дорослі та діти зі складними мінно-вибуховими пораненнями, повідомило 6 травня МОЗ України.

Серед пацієнтів є і українці із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування.

Спочатку пацієнтів евакуаційним медичним потягом доставили на Львівщину, де лікарі стабілізували їхній стан. Далі їх відправили на спеціалізоване лікування за маршрутом «Львів – Жешув – Кельн».

«На одному з етапів евакуації був залучений «летючий шпиталь» – спеціальний медичний авіарейс Luftwaffe Збройних сил Німеччини. На його борту є 38 ліжок для пацієнтів. Крім того, борт обладнано шістьма модулями інтенсивної терапії», – повідомило МОЗ.

На борту «летючого шпиталю» є шість модулів інтенсивної терапії та до 38 місць для людей із менш серйозними травмами або максимум 56 місць для поранених. Борт оснащено системами штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу і проведення інфузій, портативним ультразвуковим апаратом.

Під час польоту пацієнтів доглядають 25 лікарів та медичних сестер.