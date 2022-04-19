Спецрейсом Збройних сил Німеччини вперше евакуювали поранених українців

МОЗ України спільно з Європейською Комісією відправляють українців, які постраждали внаслідок російської агресії, на лікування за кордон. Евакуюють як дорослих, так і дітей з важкими пораненнями, опіками та іншими захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо, повідомило 19 квітня МОЗ.

«Для евакуації за маршрутом «Львів – Жешув – Кельн» вперше був задіяний «летючий шпиталь», який є спеціальним медичним авіарейсом Luftwaffe Збройних сил Німеччини», – сказано у повідомленні.

На лікування за кордон відправляють і дітей, і дорослих

На борту «летючого шпиталю» є шість модулів інтенсивної терапії до 38 місць для людей із менш серйозними травмами або 56 місць для поранених. Борт оснащено системами штучної вентиляції легень, контролю функцій кровообігу і проведення інфузій, портативним ультразвуковим апаратом.

Під час польоту пацієнтів доглядають 25 лікарів та медичних сестер.

Нагадаємо, хворих і поранених українців, які потребують невідкладного лікування, приймають клініки багатьох країн Європи, Канади, США. Їм безкоштовно надають всю необхідну допомогу.