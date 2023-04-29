Більшу частину снарядів концерн може виготовити на заводах в Європі

Німеччина запропонувала виготовити для української армії 250 тис. снарядів в межах плану постачання 1 млн боєприпасів для України. 155-мм снаряди хоче вироблять німецький концерн Rheinmetall, повідомило у п'ятницю, 28 квітня, видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Чверть снарядів, які планують передати протягом року країни Євросоюзу, запропонувала виготовити компанія Rheinmetall з Дюссельдорфа, яка вже співпрацює з Україною. Виготовити 155-мм снаряди для України запропонували на зустрічі директорів збройових компаній цього тижня.

Видання з посиланням на анонімного представника компанії заявило, що Rheinmetall може виробити приблизно 450 тис. снарядів на рік, більшість з яким виготовляється на заводах у країнах Європи. В разі більшого виробництва боєприпасів, аніж було заплановано для України, Rheinmetall готове продавати боєприпаси до інших країн Європи.

За даними джерела видання, концерн також планує збільшити виробництво снарядів до 600 тис. одиниць на рік. Чи узгодили виробництво боєприпасів для України з боку Rheinmetall, у виданні не уточнили.