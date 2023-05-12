Скільки саме танків закупить Україна, поки що невідомо

Міністерство оборони України планує закупити в «Укроборонпрому» танки власного виробництва «Оплот». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у п'ятницю, 12 травня.

Міністр протестував один з танків українського виробництва під час робочого візиту на Харківщину. Олексій Резніков заявив, що на фронті в перших рядах має бути не тільки західна техніка, але й українська.

«Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить в "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти"», – заявив Олексій Резніков.

Скільки саме Міноборони замовить танків та коли вони надійдуть, Резніков не уточнив. Він зазначив, що завдання українського виробництва зброї – забезпечити постійне збільшення обсягів виробництва та ремонту. Також міністр оборони нагородив співробітників декількох підприємств «Укроборонпрому».

Зазначимо, танк «Оплот» – танк українського виробництва, зроблений на базі Т-84 та взятий на озброєння у 2009 році. Танк має 125-мм гармату, 7,62-мм спарений та 12,7-мм зенітний кулемет. За допомогою українських керованих ракет з лазерним наведенням «Комбат» танк може вражати цілі до 5 км. Одиниця такої техніки коштує приблизно 4 млн доларів.