Міністр оборони України Олексій Резніков показав французькі бойові машини AMX-10, які називають «колісними танками». За його словами, AMX-10 отримали на озброєння українські морпіхи, а самі машини можна порівняти зі «снайперською гвинтівкою на колесах».

«Ці швидкі сучасні машини з потужними гарматами допоможуть нам звільнювати свою територію. Так виглядають свобода, рівність і братерство», – написав Резніков та опублікував відео з технікою у своєму Twitter.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

