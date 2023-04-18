Французькі колісні танки AMX-10 вже перебувають на службі однієї з бригад морської піхоти

Міністр оборони України Олексій Резніков показав французькі бойові машини AMX-10, які називають «колісними танками». За його словами, AMX-10 отримали на озброєння українські морпіхи, а самі машини можна порівняти зі «снайперською гвинтівкою на колесах».

«Ці швидкі сучасні машини з потужними гарматами допоможуть нам звільнювати свою територію. Так виглядають свобода, рівність і братерство», – написав Резніков та опублікував відео з технікою у своєму Twitter.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023

Міністр також висловив подяку французькому колезі Себастьяну Лекорню, президенту Франції Еммануелю Макрону та народу Франції.

Як інформував ZAXID.NET, 16 березня стало відомо про прибуття в Україну перших колісних танків AMX-10 RC у середині березня. Париж мав спершу передати 14 AMX-10 RC, а всього очікувалася передача близько 40 машин.

AMX-10 RC – французька бойова броньована машина, яку використовують для розвідки. На озброєнні Франції легкі танки з 1981 року. Основним озброєнням цих машин є нарізна 105-мм гармата, яка веде вогонь специфічними боєприпасами 105×527 мм. З 2021 року AMX-10 RC почали заміняти на EBRC Jaguar.

Легкий танк AMX-10 RC оснащений потужною 105-мм гарматою GIAT, яка встановлена у зварній алюмінієвій башті. Для наведення гармати передбачена система керування вогнем COTAC. Крім ведення бою за допомогою цієї системи, можливі ще два режими наведення: через танковий лазерний приціл та координатну сітку.

Башта TK 105 розрахована на трьох членів екіпажу, а водій машини сидить у передній частині корпусу.

Шестиколісний AMX-10 RC має формулу шасі 6×6 та оснащений системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Встановлена централізована система змащення та підкачки шин. На кожній колісній станції встановлений амортизатор. Усі шість коліс є керованими, а AMX-10RC використовує мінікермування для повороту корпусу.

Від середини 1980-х у французьких колісних танках AMX-10 RC використовують дизельний двигун Baudouin 6F11 SRX. Він розрахований на 300 к.с.

Озброєння для гармати AMX-10 RC специфічне: це боєприпаси 105×527 мм (не сумісні зі стандартними 105-мм боєприпасами 105×617 мм). Возимий боєкомплект складає 38 снарядів. З них готові до стрільби і розташовані в танку «під рукою» 12 боєприпасів, Решта 26 снарядів зберігаються у стійці праворуч від водія.

Колісні танки Франція пообіцяла надіслати Україні у січні 2023 року. На підготовку українських військових до нової техніки пішло приблизно два місяці. Французька армія має на озброєнні 247 броньовиків AMX-10 RC.