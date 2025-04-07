«Зелено-білі» не змогли взяти реванш за поразку у першому колі

У понеділок, 7 квітня, житомирське «Полісся» в межах 23-го туру чемпіонату України приймало львівські «Карпати». Перший тайм минув без голів, а по перерві гості вийшли вперед. На жаль, втримати перемогу «зелено-білі» не змогли – не вистачило лічених хвилин.

УПЛ, 23-й тур

«Полісся» (Житомир) – «Карпати» (Львів) – 1:1

Голи: Гуцуляк, 88 – Чачуа, 60

Перший напівнебезпечний момент створили «Карпати» – Бруніньйо пробив неточно. Згодом Очеретько стрільнув над воротами. В середині тайму Назаренко огризнувся ударом в поперечину. «Карпати» виглядали гостріше, але довести справу до логічного завершення у першому таймі так і не вдалось.

Після відпочинку «Полісся» додало і… пропустило. Краснопір протягнув сферу з центра поля, віддав на Очеретька, а той прокинув ще далі на Чачуа – Амбросій ефектно закрутив у праву дев’ятку. За три хвилини він міг оформити дубль, але трохи не пощастило.

Житомирці тиснули йтаки досягли свого. На 87-й хвилині «Полісся» здобуло право на пенальті – м’яч влучив у руку Костенкові. Гуцуляк з позначки переграв Кінарейкіна, перервавши 462-хвилинну серію Карпат без голів. За хвилину Невес міг знову виводити «левів» вперед, але пробив головою в поперечину. Щобільше бразилець отримав удар в голову від кіпера суперника і довго приходив до тями. Стовідсотковий пенальті, але арбітр натомість обмежився жовтою карткою Владиславу Лупашку за емоції.

Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю. «Полісся» набрало 38 очок і залишилось на четвертій сходинці УПЛ. «Карпати» з 33-ма пунктами шості.