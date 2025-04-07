TEKEVER надає ЗСУ розвідувальні дрони

Португальська оборонна компанія TEKEVER, що спеціалізується на виробництві безпілотних авіаційних системах на базі штучного інтелекту, відкриє в Україні своє представництво. Про це повідомило медіа AIN з посиланням на пресслужбу TEKEVER у понеділок, 7 квітня.

Відкриття в Україні офісу TEKEVER передбачає розширення штату та створення нових навчальних центрів для покращення співпраці з українськими партнерами. Крім того, офіс в Україні дозволить розширити мережу інженерно-сервісних та дослідницьких центрів.

«Відкриття офісу в Україні дозволить TEKEVER пришвидшити адаптацію своїх систем, збільшити можливості для навчання українських партнерів і налагодити співпрацю з іншими організаціями в регіоні для створення нових рішень», – повідомили в оборонній компанії.

Крім того, зазначають у TEKEVER, представництво в Україні дозволить підтримати українських фахівців з виробництва дронів.

«Україна перетворюється на хаб оборонних і технологічних інновацій під час війни та стає домівкою для надзвичайно винахідливих і стійких фахівців. Офіційно розпочавши нашу присутність в Україні, ми продовжимо інвестувати в цей талант і підтримувати інновації, які мають вирішальне значення для захисту України та майбутньої безпеки всієї Європи», – розповів СЕО TEKEVER Рікардо Мендес

Як зазначили у TEKEVER відкриття офісу в Україні є наслідком тісної співпраці компанії з українськими військовими. Оскільки TEKEVER від початку повномасштабного вторгнення постачає ЗСУ розвідувальні дрони. Зокрема, безпілотник AR3 вже довів свою ефективність, напрацював понад 10 000 годин польотів в складних бойових умовах в Україні.

Безпілотник AR3, який використовують ЗСУ, призначений для ведення розвідки на морі й на суші з можливістю вертикального злету та посадки. Розвідувальний дрон здатний перебувати у повітрі від 8 до 16 годин. Максимальна висота польоту становить 3 600 м, радіус зв’язку — 100 км, а крейсерська швидкість польоту може досягати 90 км/год.

«Наш підрозділ надає критично важливу розвідку... Ми постійно спілкуємося з командою TEKEVER, передаючи зворотній зв’язок від наших місій. Вони аналізують виклики, з якими ми стикаємося… і впроваджують зміни у свої безпілотні системи», – цитує TechUkraine українського військового, який використовує безпілотники TEKEVER.

Українські військові використовують розвідувальний дрон AR3, вироблений компанією TEKEVER

Компанія TEKEVER заснована у 2001 році, її головний офіс розташований у португальському Лісабоні. Також вона має представництва у Великій Британії, США та Франції. TEKEVER спеціалізується на інформаційних, аерокосмічних, оборонних та безпекових технологіях. Виробляє безпілотники для розвідки, спостереження, виявлення та наведення на цілі.