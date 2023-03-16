Броньовані машини Франція пообіцяла Україні у січні 2023 року

Легкі колісні танки AMX-10 RC, які пообіцяла в січні 2023 року Франція, прибули до України. Кількість техніки, яка приїхала в Україну, не уточнюється, проте декілька машин вже поїхали на фронт.

Про прибуття броньованих машин до України повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в середу, 15 березня. Він розповів, що розвідувальні броньовики AMX-10 RC, які ще називають легкими колісними танками, можуть надіслати Україні вдруге.

«Обіцяні танки щойно прибули в Україну. Я розглядаю можливість провести другу хвилю сесій. Готуємо низку рішень для президента, тому що танками починає добре опікуватися український партнер», – повідомив Себастьян Лекорню під час зібрання оборонної комісії.

Колісні танки Франція пообіцяла надіслати Україні у січні 2023 року. На підготовку українських військових до нової техніки пішло приблизно два місяці. Скільки саме танків надіслала Франція, міністр оборони не уточнив, проте зазначив, що перші з них вже поїхали на фронт. Зазначається, що французька армія має на озброєнні 247 броньовиків AMX-10 RC.

AMX-10 RC – французька бойова броньована машина, яку використовують для розвідки. На озброєнні Франції легкі танки з 1981 року. Основним озброєнням цих машин є нарізна 105-мм гармата, яка веде вогонь специфічними боєприпасами 105×527 мм. З 2021 року AMX-10 RC почали заміняти на EBRC Jaguar.