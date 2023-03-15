Станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін перед десятим засіданням у форматі «Рамштайн» у середу, 15 березня, пише «Європейська правда».

«Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard», – наголосив Остін, не уточнивши, про які країни йдеться.

Напередодні Остін повідомляв про те, що Україні планують передати танки Leopard вісім країн: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Яка країна стала дев’ятою – поки що невідомо.

Як відомо з публічних заяв, наразі тільки Польща доставила в Україну обіцяні 14 бойових танків Leopard. Тим часом, у Німеччині завершилась оперативна підготовка українців на бойових танках Leopard. Ще перші десять українських військових екіпажів завершили чотиритижневу підготовку на танках Leopard в іспанській Сарагосі.

Також остін уточнив, що країни контактної групи з оборони України зобов’язалися створити для ЗСУ понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки.

Про те, чому танки Leopard важливі для України, читайте в нашій статті.