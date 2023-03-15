Дев’ять країн пообіцяли надати Україні понад 150 танків Leopard
Станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін перед десятим засіданням у форматі «Рамштайн» у середу, 15 березня, пише «Європейська правда».
«Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard», – наголосив Остін, не уточнивши, про які країни йдеться.
Напередодні Остін повідомляв про те, що Україні планують передати танки Leopard вісім країн: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Яка країна стала дев’ятою – поки що невідомо.
Як відомо з публічних заяв, наразі тільки Польща доставила в Україну обіцяні 14 бойових танків Leopard. Тим часом, у Німеччині завершилась оперативна підготовка українців на бойових танках Leopard. Ще перші десять українських військових екіпажів завершили чотиритижневу підготовку на танках Leopard в іспанській Сарагосі.
Також остін уточнив, що країни контактної групи з оборони України зобов’язалися створити для ЗСУ понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки.
Про те, чому танки Leopard важливі для України, читайте в нашій статті.