Тренування українських танкістів влаштували на організували на військовій базі у Сарагосі.

Перші десять українських військових екіпажів загальною кількістю 55 військовослужбовців ЗСУ, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4 у протистоянні російським військам, завершили чотиритижневу підготовку в Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі. Про це у понеділок, 13 березня, повідомили Sky News та Reuters з посиланням на заяву Збройних сил Іспанії.

Зокрема, в іспанському оборонному відомстві наголосили, що загалом 40 членів екіпажу танка та 15 фахівців-механіків пройшли навчання на Leopard 2, які організували на військовій базі у Сарагосі.

Іспанський інструктор Контрерас у коментарі журналістам розповів, що тренування були дуже інтенсивними. За його словами, українці повернуться додому «з дуже прийнятними знаннями» про Leopard 2.

«Хоч танки відрізнялися, багато систем збігаються, і це значно полегшило роботу. Завдяки цьому, а також мотивації, яку виявив особовий склад, та його бажанню вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бойових дій», – додав він.

Як пише Sky News, представники Києва повідомили про плани провести контрнаступ цієї весни, коли просохне земля, що розмокла, і прибудуть сотні західних бронетранспортерів і бойових танків, включно Challenger і Leopard.

Видання також опублікувало фото навчання українських військових на воєнній базі в Сарагосі.

Зауважимо, що курси з підготовки екіпажів Leopard 2 були створені в Іспанії після офіційного закріплення її зобов'язання зробити внесок в українську оборону шляхом надання бойових танків.