Завдяки військовій допомозі Заходу після російського вторгнення Україна у 2022 році стала третім за обсягом імпортером зброї у світі. Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Аналітики пояснюють, що з 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість основних видів озброєнь.

Завдяки ж військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році,після Катару та Індії, і 14-м найбільшим імпортером за 2018-22 роки.

Зазначається, що за п'ятирічний період на Україну припало 2,0% світового імпорту озброєнь.

Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році.

Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що загальна вартість допомоги, яку Україні надали союзники за час повномасштабної війни, становить близько 150 мільярдів євро.