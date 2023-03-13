Україна увійшла в трійку найбільших імпортерів зброї у світі, – SIPRI
Більше озброєнь на свою територію у 2022 році ввозили лише Катар та Індія
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Завдяки військовій допомозі Заходу після російського вторгнення Україна у 2022 році стала третім за обсягом імпортером зброї у світі. Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Аналітики пояснюють, що з 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість основних видів озброєнь.
Завдяки ж військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році,після Катару та Індії, і 14-м найбільшим імпортером за 2018-22 роки.
Зазначається, що за п'ятирічний період на Україну припало 2,0% світового імпорту озброєнь.
Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році.
Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що загальна вартість допомоги, яку Україні надали союзники за час повномасштабної війни, становить близько 150 мільярдів євро.