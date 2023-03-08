Єнс Столтенберг заявив, що лише військова допомога Україні від західних союзників вже досягла суми в 65 млрд євро

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що загальна вартість допомоги, яку Україні надали союзники за час повномасштабної війни, становить близько 150 мільярдів євро. Про це він сказав у середу, 8 березня, перед зустріччю міністрів оборони країн-союзниць, повідомила «Європейська правда».

«Союзники НАТО за останній рік надали Україні військову та фінансово-економічну підтримку на суму близько 150 мільярдів євро, з яких 65 мільярдів – військова допомога», – заявив Столтенберг.

«Європейська правда» зазначає, що, схоже, сукупну вартість західної допомоги для України було озвучено вперше.

Столтенберг також наголосив на необхідності збільшувати виробництво боєприпасів та зазначив, що саме про це буде йтися на зустрічі. Союзники готуються погодити нові нормативи запасів боєприпасів, аби бути спроможними і поповнювати власні склади, і передавати їх Україні.

«Союзники у НАТО підписали контракти з компаніями оборонно-промислового комплексу щодо нарощування виробництва, з огляду на сигнали щодо наших довгострокових потреб, і я вітаю цей крок. Деякі союзники запускають спільні проекти та закупівлі щодо різних видів боєприпасів та складів для боєприпасів», – зазначив генсек.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі йтиметься про постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та іншої важкої техніки, необхідної для контрнаступу.