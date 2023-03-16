Польща має на озброєнні близько 30 радянських винищувачів МіГ-29

Польща «найближчими днями» передасть Україні перші чотири винищувачі МiГ-29. Про це заявив президент країни Анджей Дуда, пише Rzeczpospolita.

«Найближчими днями передамо 4 літаки. І протягом року поступово передамо решту», – сказав Дуда.

Дуда сказав, що рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади. Він підкреслив, що на озброєнні польської армії ці літаки замінять FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуються до кінця року.

«Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей момент відправляємо ці МіГи в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років», – зазначив польський президент.

Повітряні сили Польщі із 1989 року мають на озброєнні близько 30 радянських винищувачів МіГ-29, з яких передати теоретично можуть більше 10. Також літаки цього типу є на озброєнні у Болгарії та Словаччини.