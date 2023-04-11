Україна готує нову атаку на російський флот у Чорному морі, подібну до потоплення крейсера «Москва». Про це заявив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, пише УНІАН.

«Є деякі нюанси, які досі невідомі нашому ворогові, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий «сюрприз» на морі, чергову «бавовну», пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо відповідного моменту, щоб повторити цю історію», – заявив він.

Очільник Міноборони зауважив, що не розголошуватиме деталі потоплення крейсера «Москва» на прохання керівництва флоту.

«Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я знайомий, але у нас є домовленість із командувачем українського флоту Олексієм Неїжпапою, завдяки його зусиллям та його команді це сталося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити», – сказав Резніков.

Нагадаємо, що наприкінці березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна почне контрнаступ у найближчі кілька місяців. Напрямків у контрнаступу буде кілька, а українські військові активно залучатимуть військову техніку, яку передали західні партнери.