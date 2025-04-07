Навчання проводить нейрохірург з Великої Британії Піт Меттю

Минулого тижня у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького відбулось навчання для бойових хірургів. На навчання до Львова приїхало 40 військових медиків. Серед викладачів були хірурги з досвідом зі США, Великої Британії і вже другий рік – з України, зокрема зі Львова. Навчання відбулося за підтримки британського Фонду Девіда Нотта.

Основна мета курсу Hostile Environment Surgical Training (HEST) – передати досвід Девіда Нотта з надання допомоги пораненим внаслідок військових дій чи стихійних лих при обмежених можливостях медичного забезпечення. Такі курси Фонд проводить в Україні двічі на рік у різних містах.

Цього разу у Львові військові хірурги впродовж п’ятьох днів слухали лекції і відпрацьовували практичні навички. Тематика курсу охопила діагностику та невідкладну допомогу при травмах голови, грудної клітки, черевної порожнини, пошкодження магістральних судин, кісток тазу та кінцівок.

Викладачами курсу були хірурги зі США, Великої Британії та України: Михайло Самотовка (Північна Кароліна, США), Піт Меттю (Шотландія), Роман Трутяк (Львів), Григорій Прохоренко (Львів), Аркадій Сельменський (Львів), Ігор Бєлкін (Запоріжжя), Ростислав Бублій (Дніпро), Олександр Зарицький (Житомир), Остап Зубач (Львів), Володимир Притула (Львів), Ярослав Кулачек (Запоріжжя), Володимир Галенко (Дніпро), Дмитро Андрощук (Київ), Павло Казьонов (Київ).

Цей курс відомий у всьому світі та започаткований видатним британським хірургом Девідом Ноттом. Девід Нотт є валлійським хірургом, який, окрім повсякденної роботи у шпиталях Лондона, з 1993 року займається волонтерською діяльністю, зокрема має великий досвід як хірург-волонтер в зонах стихійних лих та військових дій. Він працював у багатьох зонах конфлікту, включаючи Афганістан, Ірак, Сектор Газа та Сирію. Від початку повномасштабної війни Девід Нотт визначив Україну, як одну із пріоритетних країн для проведення курсів для військових хірургів в умовах обмежених можливостей.

Курси для учасників є безкоштовними, усі витрати Фонд бере на себе. Фонд Девіда Нотта планує проводити ці курси в Україні частіше, щоб поділитися досвідом з якомога більшою кількістю бойових військових хірургів України.