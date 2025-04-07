Один з пасажирів почав ображати ветеранку після того, як вона показала посвідчення УБД

Львівська ОВА зреагувала на конфлікт, який трапився днями у приміській маршрутці №102 (площа Митна – село Дмитровичі) між ветеранкою та літнім пасажиром. Один із пасажирів поставив під сумнів посвідчення УБД, яке показала жінка, сідаючи в маршрутку. При цьому ані водій, ані інші пасажири ніяк не втрутилися у дискусію. Це образило ветеранку, вона записала відео, де розповіла, що їй боляче від такого ставлення до учасників бойових дій.

Ветеранка Олена Лубенська зі сльозами розповіла про випадок, який трапився з нею у приміській маршрутці у Львові. Вона наголосила, що їй дуже боляче від того, як люди ставляться до учасників бойових дій і що їй «соромно, що вона УБД». Відповідне відео Олена Лубенська поширила в своєму Instagram.

Зі слів ветеранки, вона сіла в машрутку на площі Митній в центрі Львова, щоб добратися до Винників.

«Так сталося, що я зайшла, в мене не було готівки, я показала водію УБД (посвідчення – ред.). Водій кивнув головою, я почала проходити в салон», – розповіла жінка.

Далі, з її слів, чоловік, який сидів позаду водія на пасажирському сидінні, звернувся до неї зі словами: «Яке в тебе УБД? Де ти його взяла? Хто ти така і де ти його купила?». Коли жінка сказала, що була на війні, то у відповідь почула, що чоловік буде дзвонити у СБУ, щоб з’ясувати, чи це правда.

«Весь автобус, люди просто сиділи і мовчали. Потім він назвав мене «убедешниця воно», – розповіла учасниця бойових дій.

Вона підкреслила, що їй дуже боляче від такого ставлення і навіть соромно за те, що вона УБД: «Не має бути такого ставлення, розумієте. Найстрашніше, що всі інші сиділи і мовчали. Я так розумію, що суспільство і весь автобус підтримує цю людину».

На інцидент зреагував департамент дорожнього господарства ЛОВА. «В результаті з’ясування усіх обставин департамент дорожнього господарства встановив, що факту відмови в пільговому проїзді зі сторони водія приміського автобусного маршруту загального користування не було, а конфлікт безпосередньо виник між захисницею України та одним із пасажирів цього автобусного маршруту», – йдеться в повідомленні департаменту у понеділок, 7 квітня.

У ЛОВА наголосили, що за відмову у пільговому перевезення передбачена відповідальність. Про такі випадки необхідно повідомляти за коротким номером «Гарячої лінії області» – 1684, або номером «Урядової гарячої лінії» – 1545.