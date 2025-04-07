Олєг Дєріпаска (ліворуч) входить до найближчого оточення Владіміра Путіна

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов міністерства юстиції щодо стягнення в дохід держави продукцію та сировину, якими володів підсанкційний російський олігарх Олєг Дєріпаска. Загальна вартість активів становить понад 2 млрд грн. Про це у понеділок, 7 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, що виготовили в Україні до початку повномасштабного вторгнення. Продукція зберігалася на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав російському олігарху Дєріпаскє.

За даними СБУ, продукцію використовували для виплавки алюмінію, з якого виробляють деталі для балістичних ракет «Іскандер», ударних дронів та радіолокаційних систем. Відомо, що націоналізовані активи належали швейцарській компанії, кінцевим власником якої є Олєг Дєріпаска.

«Ця комерційна структура виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства. На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували постачання цієї сировини», – йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, наприкінці січня СБУ повідомляла, що на активи Дєріпаски наклали арешт.

Олєг Дєріпаска – російський мільярдер, який входить до найближчого оточення диктатора Владіміра Путіна та спонсорує війну проти України, постачаючи Росії складові для виробництва зброї. СБУ оголосила йому підозри за кількома статтями, зокрема, олігарху інкримінують фінансування війни Росії проти України. У січні 2025 року обвинувальний акт передали до суду.

12 жовтня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО та запровадив проти Олєга Дєріпаски санкції. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту та передав у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Дєріпаскє. Вартість конфіскованого майна склала понад 10 млрд грн.