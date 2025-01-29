Суд арештував активи Олєга Дєріпаскі вартістю понад 2 млрд грн

Суд наклав арешт на промислову продукцію та сировину, яка зберігалася на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав російському олігарху Олєгу Дєріпаскє. Про це у середу, 29 січня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генпрокурора.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні до повномасштабного вторгнення Росії. Ця продукція була основним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олєга Дєріпаски «Русал». Вартість арештованого майна складає понад 2,11 млрд грн. Як уточнили в Офісі генпрокурора, арештована продукція та сировина належать швейцарській компанії, кінцевим власником якої є російський олігарх.

«Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дєріпаски. На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини», – зазначили у СБУ.

Олєг Дєріпаска – російський мільярдер, який входить до найближчого оточення дикторатора Владіміра Путіна. Як зазначають в українській спецслужбі, заводи, що належать Дєріпаскє виготовляють деталі для балістичних ракет «Іскандер», ударних дронів та радіолокаційних систем. СБУ оголосила йому підозри за кількома статтями, зокрема, олігарху інкримінують фінансування війни Росії проти України.

12 жовтня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО та запровадив проти Олєга Дєріпаски санкції. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту та передав у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Дєріпаскє. Вартість конфіскованого майна склала понад 10 млрд грн.