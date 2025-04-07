Голова облради Олексій Бойко звинувачення депутатів відкидає

Три фракції Чернівецької облради закликали голову Олексія Бойка скласти повноваження. Відповідні звернення опублікували у Facebook депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» та «Громадський рух Народний контроль», або 26 обранців із 64 у раді. Серед основних причин депутати назвали нехтування регламентом ради, відмову від скликання позачергової сесії та блокування депутатських ініціатив.

Скласти повноваження голови Чернівецької обласної ради закликала найбільша фракція «Слуга народу», яка налічує 11 депутатів. Відповідне звернення опублікувала депутатка від цієї партії Юлія Грицку-Андрієш у Facebook. Депутатка зазначила, що Олексій Бойко «не сприяє злагодженій роботі Чернівецької обласної ради та консолідації депутатського корпусу заради вирішення питань розвитку Буковини».

Депутатка додала, що Олексій Бойко відмовився скликати позачергову сесію у лютому 2025 року. Відповідний офіційний лист надсилав голова фракції «Слуга народу». «Олексій Бойко систематично порушує регламент Чернівецької обласної ради та Закон України “Про місцеве самоврядування”. Зневажливо ставиться до депутатів обласної облради, демонструє неготовність до чесного діалогу. Ігнорує їх запити, ініціативи і звернення… Ділить депутатський корпус на “своїх” і “чужих”, що не дозволяє обласній раді працювати консолідовано та ефективно реалізувати волю буковинців. Він фактично перетворив Чернівецьку облраду у свою приватну власність та інструмент просування інтересів кількох людей», – зазначила Юлія Грицку-Андрієш.

Представники фракції «Батьківщина», яких у раді є дев’ятеро, теж вимагають від Олексія Бойка скласти повноваження. Про це повідомила 4 квітня депутатка Світлана Фочук. Основне, в чому звинувачують керівника облради, це те, що він «в порядок денний постійно втискує проєкти рішень про передачу земельних ділянок від області до міста, де вони стають безконтрольними, ставлення керівництва ради до слушних ініціатив депутатів різних фракцій». Також Світлана Фочук наголосила на зв’язку Олексія Бойка з колишніми представниками партії ОПЗЖ, з якими в нього є, начебто кулуарні домовленості.

Фракція політичної партії «Громадський рух Народний контроль» (шестеро депутатів) закликала Олексія Бойка скласти повноваження 3 квітня. Про це у Facebook повідомив депутат фракції «Народний контроль» Петро Скорейко. Він зазначив, що організація проведення сесії облради – повний хаос, і додав, що «будь-які ініціативи, які не вигідні Бойку особисто, знищуються ще на рівні комісій. Документи без його дозволу навіть не реєструються, юридичний відділ облради штампує відписки замість рішень, а Бойко особисто саботує ключові голосування». За словами депутата від «Народного контролю», останньою краплею стало відписка Олексія Бойка на звернення Вижницької міськради щодо передачі земельної ділянки, яка належить обласній раді для потреб громади. Також Петро Скорейко звинуватив голову облради у зв’язку та створення коаліції з проросійською партією ОПЗЖ.

ZAXID.NET сконтактувався з пресслужбою Чернівецької облради, щоб отримати коментар від Олексія Бойка з приводу оприлюднених звинувачень. Там надали номер телефону і запевнили, що голова чекає на дзвінок і відповість на усі питання та прокоментує свою позицію. Однак цілий день 7 квітня телефон Олексія Бойка був поза зоною досяжності.

Водночас керівник облради 7 квітня відповів на усі звернення трьох фракцій у себе на сторінці Facebook. Олексій Бойко надіслав трьом фракціям листа, в якому попросив надати письмову обґрунтовану відповідь з підтверджувальними фактами на ім’я голови і повідомити про факти корупції, а також скерувати офіційну заяву фракцій щодо заклику скласти повноваження, для того, аби офіційно її зареєструвати, як цього вимагає регламент Чернівецької облради.

Окрім того, він зазначив, що всі три заяви фракцій написані практично однаково, і припустив, що позиція депутатів може бути зрежисована першим заступником голови Чернівецької обласної ради Миколою Гуйтором та керівником Чернівецької ОВА Русланом Запаранюком. Щодо звіту про відрядження в США, з якого місяць тому повернувся Олексій Бойко, і у відсутності якого звинувачують його депутати, то він закликав Юлію Грицку прозвітувати про відрядження депутатів від «Слуги народу».

«Оскільки за відрядження потрібно звітувати, то може керівниця фракції “Слуга народу” прозвітує, куди зникають під час відряджень їхні депутати від “Слуг народу” та, як потрапляють на відпочинок у теплі країни під час війни? Все, що відбувається точно не в інтересах нашої країни та декларацій Президента», – зазначив Олексій Бойко.

Додамо, що загалом в Чернівецькій обласній раді є 64 депутати, які входять в сім фракцій та позафракційне об’єднання. Олексій Бойко обраний на місцевих виборах до Чернівецької облради від Аграрної партії України.