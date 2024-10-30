Олексій Волощук поїхав в Румунію 31 травня 2024 року і не повернувся звідти

Чернівецька обласна рада позбавила повноважень депутата від «Слуги народу» Олексія Волощука, який не повернувся із закордонного відрядження. 31 травня він поїхав в складі депутатської делегації в Румунію, однак потім під час телефонного дзвінка сказав колегам, що потрапив в лікарню і залишається закордоном.

На сесії Чернівецької обласної ради 29 жовтня під депутати проголосували за припинення повноважень Олексія Волощука, повідомляє «Суспільне. Чернівці». Зробили це у зв’язку із заявою на ім’я голови Чернівецької облради, яку Олексій Волощук написав особисто і яку принесли його родичі.

«Ми зобов’язані таку заяву зареєструвати в канцелярії, і далі вона розглядається на профільних комісіях, приймається відповідне сесійне рішення», – сказав заступник голови Чернівецької облради Микола Гуйтор.

Він теж був у складі делегації депутатів, яка їздила в Румунію навесні 2024 року. Микола Гуйтор говорив з Олексієм Волощуком ще закордоном. Депутат сам зателефонував і сказав, що в нього стався інсульт і він потрапив в румунську лікарню. Чи дійсно це так, наразі не відомо. Одразу після цього чернівецька обласна організація політичної партії «Слуга Народу» 7 червня заявила про виключення Олексія Волощука із списків партії.

Наразі відомо, що в обласній раді Волощука може замінити наступний кандидат у списку «Слуги народу» Андранік Галоян. Однак перед голосування депутатів необхідно провести засідання Чернівецької обласної виборчої комісії.

Додамо, що Олексій Волощук працював начальником відділу з питань міжнародних зв'язків та транскордонного співробітництва облради. Був викладачем Чернівецького національного університету. За даними руху «Чесно», у 2020 році він балотувався до Чернівецької міської та обласної рад від партії «Слуга народу». Однак став депутатом лише у березні 2023 року, коли замінив Олексія Грушка, який склав повноваження за власним бажанням.

У 2015 році також балотувався від партії «Відродження». У 2023 році став депутатом облради від «Слуги народу», замінивши Олексія Грушка, який склав повноваження. Волощук був наступним у списку кандидатом.