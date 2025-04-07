Папа Франциск передав Україні чотири авто швидкої допомоги

Папа Римський Франциск відрядив в Україну розподілювача милостині кардинала Конрад Краєвського для передачі чотирьох автомобілів швидкої допомоги, які використовуватимуть у зоні бойових дій. Про це у понеділок, 7 квітня, повідомила пресслужба Святого Престолу.

Як зазначили у Ватикані, Україна вже вчетверте відзначатиме Великодень в умовах повномасштабної війни. Тому Папа Франциск «виражає свою близькість до стражденного народу через конкретні жести». Святіший отець передає Україні гуманітарну допомогу – чотири автомобілі «швидкої», які використовуватимуть у зоні бойових дій.

Всі чотири «швидкі» оснащені необхідними медичними інструментами для порятунку життя. Їх в Україну доставить префект Дикастерії служіння милосердя Конрад Краєвський разом з трьома українськими водіями.

«В авто швидкої допомоги також будуть медикаменти на суму понад 200 тис. євро. Вони були зібрані в Неаполі в межах кампанії “Farmaco sospeso – відкладені для когось ліки”. Люди, які купували ліки, також купували щось для потреб постраждалих від війни в Україні», – розповів кардинал Краєвський.

Зазначається, що це буде десята місія кардинала Краєвського в Україні від початку російського вторгнення. Минулого разу кардинал передав мобільну операційну та прилади ультразвукової діагностики, і взяв участь у різдвяних богослужіннях у Харкові.

Цього разу префект Дикастерії служіння милосердя під час перебування в Україні зустрінеться з постраждалими внаслідок війни, щоб молитися разом з ними та засвідчити підтримку з боку Папи Франциска.

Нагадаємо, 23 березня Папа Римський Франциск вперше після хвороби звернувся до вірян. Оскільки Святійшому Отцю було важко говорити, його недільне звернення було коротким, однак під час нього він згадав про Україну та закликав молитися за припинення воєн.