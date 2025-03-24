Папа Римський звернувся до вірян з лікарняного балкона

Папу Римського Франциска виписали з лікарні. Глава католицької церкви вперше після госпіталізації звернувся до вірян з балкона лікарні Джемеллі в Римі. Під час короткої промови понтифік закликав молитися за припинення воєн, зокрема, в Україні. Про це у суботу, 23 березня, повідомили у пресслужбі Святого Престолу.

Папа Римський Франциск вперше після хвороби звернувся до вірян у неділю, 23 березня, близько 12:00. Як повідомляє пресслужба Святого Престолу, на лікарняному подвір’ї зібралось три тисячі вірян. Крім того, промову понтифіка транслювали на екрані на площі Святого Петра, де зібралось кілька тисяч людей. Оскільки Святійшому Отцю все ще важко говорити, його недільне звернення було коротким, однак під час нього він згадав про Україну.

«Ви з великою терпеливістю і витривалістю молитеся за мене: дуже дякую вам за це! Я теж молюся за вас. І разом молімося за припинення воєн і за мир, особливо в багатостраждальній Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго [...] Нехай же Пречиста Діва Марія береже нас і далі супроводить в мандрівці до Пасхи», – сказав Папа Франциск.

Як пише Reuters, лікарі рекомендували Папі Римському найближчі два місяці утриматися від заходів, які відвідує велика кількість людей, зберігати спокій та відпочивати.

Нагадаємо, 14 лютого 88-річного главу католицької церкви Папу Римського Франциска госпіталізували до лікарні Джемеллі в Римі у критичному стані, у нього діагностували пневмонію. 22 лютого повідомлялось, що понтифік пережив респіраторний криз, йому знадобилось переливання крові.

3 березня у Папи Римського Франциска сталося два епізоди гострої дихальної недостатності, через що його під’єднали до апарата штучної вентиляції легень. 10 березня стало відомо, що стан Папи Франциска поліпшується.