Стан Папи Римського Франциска покращився

Стан здоров’я Папи Римського Франциска, який з 14 лютого перебуває у лікарні через пневмонію, покращився. Проте понтифік ще перебуватиме у лікарні. Про це у вівторок, 11 березня, повідомили у пресслужбі Святого Престолу.

Зазначається, що стан Папи Римського Франциска покращився ввечері 10 березня. Святіший отець має хороші аналізи крові та позитивну реакцію на медикаментозну терапію.

«Однак, враховуючи складність клінічної картини, а також важкий стан при надходженні до лікарні, необхідно буде продовжувати медикаментозну терапію в стаціонарних умовах протягом наступних днів», – йдеться у повідомленні.

У вівторок, 11 березня, понтифік за допомогою відеозв’язку долучився до духовних вправ Римської курії, які відбуваються у залі Павла VI у Ватикані. Після чого молився у каплиці, що розташована біля його палати.

У Святому Престолі зазначили, що оскільки Святішому отцю вже краще, то ввечері вівторка, 11 березня, не публікуватимуть інформацію про стан його здоров’я.

До слова, 22 лютого інформаційна агенція Reuters звернула увагу на зміну стилю комунікації Ватикану з вірянами. Зазначається, що протягом століть відкрите обговорення стану здоров’я Папи було табуйованим. Однак з моменту госпіталізації Папи Римського Франциска Святий Престол щодня інформує про перебіг його лікування. Кореспондент Джон Тавіс зауважив, що новий прозорий спосіб комунікації «відповідає відкритому стилю спілкування Франциска, але є відхиленням від традиційної стриманості Ватикану щодо здоров’я Папи». Reuters з посиланням на двох лікарів пише, що щоденні повідомлення про стан здоров’я понтифіка Ватикан публікує за наказом самого Папи Франциска.

Нагадаємо, 88-річного главу католицької церкви Папу Римського Франциска госпіталізували до лікарні Джемеллі в Римі у критичному стані 14 лютого. 18 лютого у нього діагностували пневмонію. 22 лютого повідомлялось, що Святіший отець пережив респіраторний криз, йому знадобилось переливання крові.

3 березня у Папи Римського Франциска сталося два епізоди гострої дихальної недостатності, через що його під’єднали до апарата штучної вентиляції легень.