Віряни приносять квіти та світлини до пам'ятника біля лікарні Джемеллі, де лікується Папа Римський

У понеділок, 3 березня, у Папи Римського Франциска сталося два епізоди гострої дихальної недостатності, через що його під’єднали до апарата штучної вентиляції легень. Папа при цьому залишався у свідомості, повідомило Vatican News.

«Сьогодні Святіший Отець мав два епізоди гострої дихальної недостатності, спричиненої значним накопиченням ендобронхіального слизу і викликаного ним бронхоспазму. В зв'язку з цим було проведено дві бронхоскопії з огляду на необхідність відсмоктування великої кількості виділень», – повідомило видання із посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

Під час нападів Папа перебував у свідомості та співпрацював із медичним персоналом. Лікарі висловлюють стримані прогнози щодо його здоров’я.

Зазначимо, бронхоспазми в Папи Римського стають дедалі частішими – останній напад в понтифіка стався у ніч на 1 березня. Тоді через різке погіршення здоров’я Франциску провели неінвазивну штучну вентиляцію легенів.

Нагадаємо, 14 лютого 88-річного Папу Римського у критичному стані госпіталізували до лікарні Джемеллі в Римі. Станом на 22 лютого його стан залишався критичним – Папі діагностували подвійну пневмонію та ознаки легкої ниркової недостатності.

Понтифік також пережив респіраторний криз, йому знадобилось переливання крові. Віряни з усього світу збираються перед поліклінікою Джемеллі, покладають квіти і моляться за здоров'я Папи.