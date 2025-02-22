Лікарня Джемеллі в Римі, де лікується Папа Римський Франциск

У суботу, 22 лютого, пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що стан здоров’я Папи Римського Франциска надалі залишається критичним. Вранці глава католицької церкви пережив респіраторний криз, йому знадобилось переливання крові.

«Папа Франциск почувається гірше, ніж учора», – йдеться у повідомленні Ватикану, поширеному в суботу. Також повідомляється, що на початку дня Святіший Отець страждав від «тривалого респіраторного кризу, схожого на астму» і прогноз для його здоров'я залишається «невизначеним».

У суботньому повідомленні Ватикану зазначено, що стан Папи Франциска «залишається критичним». Однак, за оцінками лікарів, сьогодні він почувається набагато гірше, ніж вчора.

Вранці Папа пережив «тривалий респіраторний криз, що нагадує астму». Аналізи крові також показали, що Франциск бореться з тромбоцитопенією, пов'язаною з анемією. Як пояснюється, Святіший Отець залишався при свідомості і міг сидіти, але потребував переливання крові і допомоги кисневого апарату.

«Прогноз щодо його здоров'я залишається невизначеним», – повідомляє Святий Престол.

На пресконференції в римській лікарні «Джемеллі» в п'ятницю члени медичної команди Папи заявили, що він залишиться в лікарні щонайменше тиждень, але зазначили, що він, як завжди, жартує і навіть знову почав працювати.

«Стан здоров'я Папи Франциска може змінюватися з дня на день», – повідомив журналістам лікар Серджіо Альф'єрі, який доглядає за Святішим Отцем у лікарні. За його словами, Папа хоче, щоб його інформували про стан його здоров'я, нічого не приховуючи.

Через погіршення стану недільна молитва «Ангел Господній» не відбудеться. Вірні з усього світу збираються перед поліклінікою Джемеллі, покладають квіти і моляться за здоров'я Папи.

88-річний Папа Римський потрапив до лікарні 14 лютого після того, як кілька днів відчував труднощі з диханням, через що йому довелося припинити читання проповідей. 18 лютого у нього діагностували пневмонію.