Двір лікарні Джемеллі, де лікується Папа Римський

Увечері п’ятниці, 28 лютого, стан Папи Римського Франциска, якого нещодавно госпіталізували з пневмонією, різко погіршився ще більше. Видання Vatican News повідомило, що в понтифіка стався бронхоспазм, через який йому довелося штучно підтримувати дихання.

За повідомленнями Ватикану, ніч суботи, 1 березня, Папа Франциск мав тиху ніч та нині відпочиває. Втім, увечері п’ятниці, 28 лютого, стан здоров’я Франциска різко погіршився.

Vatican News повідомило, що через ізольований бронхоспазм у Папи лікарі були змушені провести неінвазивну штучну вентиляцію легенів. Показники дихання понтифіка повернулися до рівнів, подібних до нападу бронхоспазму.

Щоб оцінити клінічний стан Франциска, лікарям необхідні від 24 до 48 годин.

Нагадаємо, 14 лютого 88-річного Папу Римського у критичному стані госпіталізували до лікарні Джемеллі в Римі. Станом на 22 лютого його стан залишався критичним – Папі діагностували подвійну пневмонію та ознаки легкої ниркової недостатності.

Понтифік також пережив респіраторний криз, йому знадобилось переливання крові. Віряни з усього світу збираються перед поліклінікою Джемеллі, покладають квіти і моляться за здоров'я Папи.