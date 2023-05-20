Rheinmetall хоче якнайшвидше налагодити виробництво бронетехніки, зокрема транспортних танків Fuchs

Концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall почнуть спільне виробництво з танків і бойових машин піхоти. Про це в інтервʼю BILD розповів голова Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, насамперед на заводі обслуговуватимуть і ремонтуватимуть бронемашини, які вже є у Сил оборони України. Також підприємство прагне якнайшвидше налагодити виробництво бронетехніки, зокрема транспортних танків Fuchs.

За словами Арміна Паппергера, першочергове завдання – покрити нагальні потреби України в обороні. У свою чергу, «Укроборонпром» зацікавлений виробляти сучасні танки Panther і БМП Lynx.

17 травня державний концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства.

Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки виробництва Rheinmetall, яку раніше Німеччина передала Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння та військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських та німецьких фахівців. В повідомленні зазначається, що початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.