Федеральний уряд Німеччини підписав контракт з компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH на закупівлю 66 бронетранспортерів типу FFG APC для подальшої передачі Україні, повідомила агенція «Укрінформ» з посиланням на німецький телеканал ntv.

«Щоб підтримати Україну в її захисті від російської агресії, німецький уряд придбав більше військової техніки. Речниця федерального міністерства оборони повідомила, що з компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) було підписано контракт на 66 бронетранспортерів», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначає телеканал, ЗСУ отримають від Німеччини не БТРи типу Fuchs від компанії-виробника Rheinmetall – всупереч сподіванням України – а бронетранспортери FFG APC. Ці машини підвищеної прохідності проходять доукомплектування у Фленсбурзі й після передачі українській стороні будуть використовуватися для захищеного транспортування військ. За повідомленнями ЗМІ, це будуть легкі броньовані колісні машини типу BATT UMG, які оснащуватимуться лише за ліцензією у Фленсбурзі.

У німецькому уряді пояснили, що бронетранспортери Fuchs компанії Rheinmetall, які перебувають на озброєнні Бундесверу в численних варіантах з 1980-х років, були альтернативою. Однак вони були б у шість-сім разів дорожчими за бронетранспортер FFG. Саме тому вибір врешті-решт було зупинено на FFG APC.

«У центрі уваги завжди перебувають потреби України», – пояснила речниця Міністерства оборони Німеччини. За її словами, кожна закупівля детально обговорюється з українською стороною. Спеціальна група щодо України звертає увагу не лише на вартість, але й на можливі терміни постачань. Адже також важливо, щоб техніка була доставлена в Україну якомога швидше.

Коли бронетранспортери від Flensburger Fahrzeugbau GmbH прибудуть в Україну, невідомо. Зі зрозумілих причин німецький уряд не надає більше деталей про їх постачання.

BATT UMG – це американські бронемашини, які за ліцензією виробляються на підприємстві компанії Flensburger Fahrzeugbau GmbH. BATT UMG — це броньований автомобіль вагою 10 тонн на базі шасі Ford F-550 з колісною формулою 4×4. Машину виробляє американська компанія The Armoured Group (TAG). Бронемашина обладнана системою протимінного захисту та має посилену конструкцію, оснащується військовими системами спостереження та зв’язку. Українські військові почали використовувати ці бронемашини з кінця 2022 року.