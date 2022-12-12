У Кошице на сході Словаччини запрацювала база, де ремонтуватимуть військову техніку для Збройних сил України. Про це з посиланням на голову спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини Крістіана Фрейдінга 12 грудня повідомило видання Bild.

Центр з ремонту техніки поблизу словацько-українського кордону облаштували в межах міжурядової угоди між Словаччиною та німецьким урядом.

«За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряди та збройова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важких озброєнь для відбиття агресивної війни Росії», – зазначив Крістіан Фрейдінг.

Німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) організовує в регіоні ремонт великої техніки, яку пошкодили під час бойових дій на території України, такої як, наприклад, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, раніше Словаччина схвалила новий пакет військової допомоги для України на загальну суму 10,5 млн євро. До нього входять боєприпаси великого калібру, теплі речі, засоби для розмінування та інше спорядження.