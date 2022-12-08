Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги для України. Про це повідмив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер на пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою, інформує у Facebook МЗС України.

«Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги – це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження», – сказав Качер.

За його словами, Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.

«Росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться», – зазначив Растіслав Качер.

Додамо, що раніше Україна отримала від Словаччини 30 машин БМП-1. За домовленістю, Словаччина отримає від Німеччини 15 бойових танків Leopard 2 A4 разом із запчастинами до них, а також навчання для військових. Зокрема, в грудні до Словаччини з Німеччини прибуде перший танк Leopard 2 A4, а потім протягом 2023 року щомісяця країна буде отримувати одну-дві одиниці техніки.