Українські воїни використовують словацьку САУ Zuzana 2, вересень 2022

Словаччина доставила в Україну сьому самохідну гаубицю Zuzana 2, повідомив у Twitter словацький міністр оборони Ярослав Надь.

«Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 була доставлена ЗСУ і готова захищати безневинні життя», – написав він у Twitter у п’ятницю, 18 листопада, і показав фото гаубиці.

Самохідні гаубиці Zuzana 2 виробляються з 1998 року, мають "натовський" калібр 155-мм і здатні бити на відстань близько 40 км. Вони мають високий рівень мобільності, оскільки встановлені на шасі Tatra 8х8. Максимальна швидкість цих САУ – 80 км/год.

HdfРаніше Словачсчина пообіцяла Україні вісім таких гаубиць. Крім того, на початку жовтня стало відомо, що Німеччина, Данія й Норвегія профінансують виробництво ще 16 гаубиць Zuzana 2 для України. Ймовірно, Україна отримає їх наступного року. Вартість контракту – 93 млн євро.