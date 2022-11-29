Словаччина передала Україні БМП-1 за домовленістю з Німеччиною

Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1. Про це у вівторок, 29 листопада, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Україна отримала БМП від Словаччини за домовленістю з Німеччиною.

«Радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 передано Україні на підставі угоди про круговий обмін з Німеччиною», – написав Ярослав Надь Twitter.

За домовленістю, Словаччина отримає від Німеччини 15 бойових танків Leopard 2 A4 разом із запчастинами до них, а також навчання для військових. Зокрема, в грудні до Словаччини з Німеччини прибуде перший танк Leopard 2 A4, а потім протягом 2023 року щомісяця країна буде отримувати одну-дві одиниці техніки.

БМП (BVP-1) – це чехословацька модифікація БМП-1, що вироблялася за радянською ліцензією в 1970-1989 роках. Це перша у світі серійна бойова плавуча машина піхоти, призначена для транспортування особового складу до місця виконання бойового завдання, підвищення його мобільності та захищеності та підтримки вогнем та для спільних дій з танками в бою.