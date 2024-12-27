США надали Україні допомогу за проєктом Світового банку, який передбачає підтримку державного управління

У межах проєкту Peace in Ukraine Україна отримала від США та Світового банку 485 млн доларів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 27 грудня, повідомив, що гроші спрямують на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. У Міністерстві фінансів зазначили, що йдеться про виплати допомоги внутрішньо переміщеним людям та людям з інвалідністю.

«465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку», – написав Денис Шмигаль.

У Мінфіні додають, що з 2022 пряма бюджетна підтримка з боку США перевищила 30 млрд доларів. Це допомогло Україні виплачувати заробітну плату працівникам державних установ та підтримувати фінансову стабільність держави.

Додамо, що також у грудні 2024 року США перерахували Україні 1 млрд доларів від доходів заморожених російських активів. Це перший транш у межах у межах ініціативи G7, яка передбачає, що Україна загалом отримає 20 млрд доларів.

Нагадаємо, лідери країн G7 у жовтні погодились надати Україні кредит на приблизно 50 млрд доларів, забезпеченого доходами від заморожених активів Росії. Гроші спрямують на підтримку війська та відбудову.