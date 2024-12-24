Денис Шмигаль повідомив про перший транш від США з доходів заморожених активів Росії

Сполучені Штати Америки переказали Україні 1 млрд доларів від доходів заморожених активів Росії. Це перший транш, який Україна отримала від США у межах у межах ініціативи G7. Про це у вівторок, 24 грудня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Це перший транш із запланованих 20 млрд доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7», – повідомив Денис Шмигаль.

Як пояснили у міністерстві фінансів, транш надійшов у межах програми Світового банку за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання». Фінансування здійснюється за рахунок внеску США 20 млрд доларів у межах ініціативи країн G7 надати Україні 50 млрд доларів від доходів заморожених активів Росії. Транш є продовженням бюджетної підтримки України з боку Сполучених Штатів, яка у 2022-2024 роках склала близько 30 млрд доларів США у вигляді грантового фінансування.

«Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у збереженні макроекономічної стабільності та спроможності надавати необхідні послуги українцям. Вперше Україна отримує кошти, які будуть профінансовані за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Вдячний США за швидке прийняття рішень та готовність знаходити нові механізми для підтримки України», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, 25 жовтня лідери країн G7 повідомили, що досягли згоди щодо надання Україні кредиту на близько 50 млрд доларів, забезпеченого доходами від заморожених активів Росії. Гроші розподілять кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні.