Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та Аластер Стаут у головних ролях серіалу про Гаррі Поттера

Студія HBO анонсувала дати виходу серіалу про Гаррі Поттера – старт проєкту запланований на початок 2027 року. Про це в інтерв’ю Deadliane повідомив глава HBO і HBO Max Кейсі Блойс.

Раніше компанія повідомляла лише про проміжок 2026–2027 років, але тепер терміни стали більш конкретними. Точний місяць прем’єри поки не називають, однак ідеться про перші місяці 2027 року.

Додамо, що зйомки стартували у липні. Творці серіалу про Гаррі Поттера розкрили більшу частину акторського складу проєкту, серед них і актори, які зіграють головну трійку чаклунів. Зокрема, Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Гермінону Грейнджер – Арабелла Стентон, а Рона Візлі – Аластер Стаут.

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Загалом зйомки триватимуть близько 10 років. Музику до серіалу напише оскароносний Ганс Циммер.