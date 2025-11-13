Городоцький районний суд Львівської області визнав винною місцеву мешканку Юлію Вендиш у підробці медичних довідок про хвороби своїх дітей, які насправді були здорові. Матері призначили рік обмеження волі, але змінили покарання на іспитовий строк із зобов’язанням відшкодувати управлінню соціального захисту населення Львівської РДА 219 тис. грн.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 листопада, мати двох дітей Юлія Вендиш незаконно отримувала грошові компенсації за послугу «муніципальна няня» з травня 2023 по жовтень 2024 року за фіктивними довідками про тяжкі захворювання своїх дітей. У лікарському висновку зазначалося, що діти у зв’язку з тяжкою хворобою потребують паліативної допомоги, що стало підставою для призначення грошової допомоги дітям, які нібито потребували стороннього догляду. За понад півтора року мати двох дітей отримала компенсацію від держави на суму 219 тис. грн.

У суді працівники медичних центрів, від імені яких нібито були видані довідки, підтвердили, що медичні документи підроблені. Пацієнти за медичними послугами не зверталися, а підписи та печатки, які були на фіктивних документах, фальшиві. Лікарі, від імені яких були надані медичні висновки про хвороби, ніколи не працювали у медичних центрах, до яких із дітьми нібито зверталася Юлія Вендиш.

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину та пояснила, що мала скрутне фінансове становище.

Суддя Оксана Перетятько визнала Юлію Вендиш винною у підробленні та використанні документів, штампів, печаток і бланків (ч. 1, 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 ККУ) та призначила їй один рік позбавлення волі, але змінила покарання на іспитовий строк тривалістю один рік. Юлію Вендиш також зобов’язали сплатити на користь Управління соціального захисту населення Львівської РДА шкоду в сумі 177 104,40 грн та 42 174,00 грн. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.