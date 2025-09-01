Мешканцю Мукачівського району призначили 850 грн штрафу

Свалявський районний суд визнав місцевого мешканця Василя Миговича винним у підробці офіційного документа та його використанні. За зміну дати у свідоцтві про народження сина, закарпатцю призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 20 серпня, обвинувачений, маючи двох неповнолітніх дітей та 21-річного сина, підробив свідоцтво про народження останнього, щоб уникнути мобілізації.

У графі «народився» Василь Мигович змінив дату народження з 2004 на 2009 рік і 27 травня разом з із заявою про надання відстрочки та копіями свідоцтв про народження своїх трьох дітей подав головному спеціалісту відділення обліку мобілізаційної роботи. Через два дні закарпатець отримав відстрочку від призову строком до 2027 року.

Під час судового засідання Василь Мигович уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Павло Уліганинець визнав закарпатця винним у підробці офіційного документа та його використанні і призначив 850 грн штрафу.