Під час судового засідання підприємець не визнав своєї вини

Тячівський районний суд визнав директора ТОВ «Золотий мандарин» Віктора Тереха винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив 3 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 25 липня, обвинувачений з 15 березня 2022 року перебуває на військовому обліку у званні офіцера запасу. У цей день він пройшов ВЛК та отримав повістку для подальшого призову на військову службу. Однак за нею так і не з’явився, ухилившись від мобілізації.

Під час судового засідання Віктор Терех розповів, що з початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав зі свого будинку в Ірпені на базу відпочинку в селі Новоселиця Тячівського району, де мав намір поселити свою сім'ю, а після цього хотів повернутися до Києва, щоб виплатити зарплату працівникам.

Коли власник турбази повідомив обвинуваченому, що умовою для подальшого проживання є необхідність стати на військовий облік, Віктор Терех поїхав у ТЦК. За словами підприємця, його не випускали з приміщення, доки він не підписав усі надані йому документи. Обвинувачений сказав, що наступного дня не з’явився за повісткою, бо виїхав до Обухова, де мер міста запропонував йому вступити у добровольчий батальйон.

Через деякий час Віктору Тереху зателефонували працівники Тячівського райвідділу поліції і повідомили про реєстрацію матеріалів про кримінальне правопорушення за ухилення від мобілізації. За словами обвинуваченого, він надіслав їм контракт про участь у добровольчому формуванні, після чого отримав на пошту повідомлення про підозру. Віктор Терех зазначив, що наразі не оформив відстрочку від мобілізації, хоч має на це підстави і не визнав своєї вини.

«Судом встановлено, що до добровольчого батальйону обвинувачений вступив 18.03.2022 року, вже після того, як не з’явився за повісткою на 15.03.2022 року. Будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією і розуміючи наслідки такої неявки, взагалі виїхав з Закарпатської до Київської області. Саме ж членство обвинуваченого в добровольчому батальйоні, за відсутності будь-яких доказів щодо безпосередньої участі у бойових діях проти окупанта, або інших дій, які б свідчили про виконання ним свого військового обов’язку, стороною захисту, не надано», – йдеться у вироку суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Микола Бряник визнав Віктор Тереха винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому 3 роки позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, Віктор Терех є співвласником групи компаній «Золотий мандарин», які займаються виготовленням та реалізацією виробів із бетону, нерухомістю та наданням в оренду будівельних машин та устаткування. Активи групи: ПрАТ «ПМК-54», ТОВ «Золотий мандарин Квадра», ТОВ Аеробетон-32, ТОВ «Золотий мандарин», ТОВ «ВКП «Авіко», ПрАТ «Обухівський Райагротехсервіс» та інші.