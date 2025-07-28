Олександру Анталу загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою депутата Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє» Олександра Антала. Водночас підозрюваному у переправленні ухилянтів зменшили розмір застави.

Як йдеться в ухвалі ВАКС, депутата триматимуть під вартою до 20 вересня. Він може вийти на волю, внісши заставу у розмірі 15,1 млн грн. У такому випадку Олександра Антала зобов’яжуть не виїжджати за межі Закарпатської області без дозволу детективів НАБУ чи прокурорів САП, здати свої закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, депутата Закарпатської облради Олександра Антала затримали 26 травня під час отримання 20 тис. доларів за переправлення через кордон двох ухилянтів. У матеріалах справи вказано, що депутат сам організував схему і запропонував скористатися нею бізнесмену, що мав намір інвестувати у будівництво нерухомості в Ужгороді. Олександр Антал пообіцяв, що за допомогою знайомих прикордонників зможе переправити чоловіків в Угорщину поза пунктом пропуску «Чоп-Захонь».

Депутату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою) і ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) і арештували з можливістю внести 21 млн грн застави. Ухвалою ВАКС від 23 липня, розмір застави зменшили на 6 млн грн.

За інформацією «Чесно», упродовж 1998-2020 років Олександр Антал п’ять разів обирався депутатом Закарпатської обласної ради від «Народної партії», «Партії регіонів», «Опозиційного блоку» та «За майбутнє»