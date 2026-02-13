Суддю Миколу Тітова звільнили на пожиттєве утримування

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Миколу Тітова, який під час Революції Гідності позбавив права керування авто пасажирку учасників «Автомайдану» у 2013 році. На рішення ВРП звернуло увагу «Слідство.Інфо» у четвер, 12 лютого.

Микола Тітов подав до Вищої ради правосуддя заяву про вихід на пенсію. У вівторок, 10 лютого, ВРП ухвалила рішення про відправку Тітова на пожиттєве утримування державним коштом.

Як зауважує «Слідство.Інфо», у січні 2014 року Микола Тітов, перебуваючи на посаді судді Богуславського районного суду Київщини, позбавив права керувати авто Валентину Бабич. Підставою для рішення стало нібито відмова Бабич зупинити авто на вимогу міліціонера. Стверджувалось, що жінка проігнорувала співробітника правоохоронного органу та продовжила рух під час акції «Автомайдану» 29 грудня 2013 року.

Водночас Валентина Бабич під час судового засідання стверджувала, що вона не перебувала за кермом авто, а їхала як пасажирка. Крім того, за словами відповідачки, автомобілі рухалися дорогою Київ-Овруч повільно й жоден зі співробітників Державтоінспекції не зупиняв їх й не подавав для цього сигналів.

Проте Микола Тітов ухвалив рішення про позбавлення Валентини Бабич права керувати авто, аргументуючи його тим, що до уваги береться лише рапорт співробітника Державтоінспекції про вчинення порушення. Також у своєму рішенні суддя зазначив, що Валентина Бабич є власницею цього авто й не надала ніяких підтверджень тому, що перебувала на пасажирському сидінні, а її заяви «є надуманими».

У березні 2014 року апеляційний суд на Київщині скасував рішення Миколи Тітова й постановив закрити адміністративне провадження через відсутність складу правопорушення. При цьому у декларації доброчесності Микола Тітов вказував, що не ухвалював ніяких рішень стосовно учасників акцій протесту.

Микола Тітов працював у Богуславському районному суді Київщини 33 роки. Крім того, обіймав різні посади у Міністерстві внутрішніх справ управління внутрішніх справ Київського облвиконкому, здійснював адвокатську діяльність, а також був слідчим прокурором прокуратури Богуславського району Київщини. ВРП визнала це стажем роботи у галузі права та зарахувала до стажу робити на посаді судді.

Крім того, Вища рада правосуддя зарахувала Миколі Тітову до стажу роботи на посаді судді близько 2 роки навчання у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (Раніше – Харківський юридичний інститут імені Фелікса Дзержинського), а також 2 роки строкової служби. Таким чином загальний стаж роботи судді Тітова склав 39 років, що є підставою для звільнення.

Зауважимо, що розмір пожиттєвої пенсії екссуддів становить від 50 до 90% від розміру заробітної плати (залежно від стажу). «Слідство.Інфо» зауважує, що у 2024 році отримав понад 1,5 млн грн заробітної плати та понад 200 тис. грн пенсії.