Антон Чернушенко був одним із найвпливовіших суддів країни до корупційного скандалу 2015 року

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення на пожиттєве утримання колишнього голову Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, якого раніше оголошували в міжнародний розшук у межах корупційного скандалу. Про це повідомило у понеділок, 26 січня, «Слідство.Інфо».

Рішення про звільнення на пожиттєве утримання Чернушенка ухвалили 22 січня. Найближчим часом йому виповниться 75 років, хоча за законом він мав піти у відставку ще у 65-річному віці.

Право на довічне утримання Чернушенко отримав ще у лютому 2016 року, коли досяг граничного віку перебування на посаді судді. Та впродовж майже десяти років суддя не міг оформити відставку, адже спершу цьому завадило кримінальне переслідування та оголошення в розшук, а згодом – звільнення з посади через тривалий прогул. Відтепер йому мають виплатити заборгованість за ці роки. Адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Антон Зелінський повідомив, що з урахуванням індексацій та зростання окладів, ця сума може скласти від 15 до 20 млн грн.

Окрім компенсації, екссуддя щомісяця отримуватиме пожиттєве грошове утримання. За словами Зелінського, з огляду на стаж, який значно перевищує мінімально необхідний, Чернушенко досягає максимальної передбаченої законом межі – 90% від зарплати, сума його пенсії може складати приблизно 200 тис. грн на місяць.

Відзначимо, що у 2015 році Генеральна прокуратура встановила, що Антон Чернушенко незаконно втручався у розподіл справ і давав вказівки іншим суддям щодо ухвалення рішень. Під час обшуків у нього знайшли понад 6 тис. доларів готівкою, талони на понад 14 т пального і ключі від п’яти іномарок, зареєстрованих на близьких родичів. Він же звинувачення заперечував. Того ж року Верховна Рада надала згоду на його арешт, після чого суддя перестав з’являтися на роботі та був оголошений у розшук. У 2018 році Вища рада правосуддя звільнила його з посади через тривалий прогул.

У 2021 році кримінальне провадження проти Чернушенка закрили через відсутність достатніх доказів, а Печерський районний суд зобов’язав державу виплатити йому майже 1 млн грн моральної шкоди. Після цього він повернувся в Україну та почав оскаржувати своє звільнення. Верховний суд у 2022 та повторно у 2025 році частково задовольнив його скарги та скасував рішення ВРП. Судді дійшли висновку, що звільнення було недостатньо вмотивованим, а неявка на роботу зумовлювалася кримінальним переслідуванням і ризиком арешту.

Скасування звільнення юридично відновило статус Чернушенка і відкрило йому шлях до відставки. Під час засідання Вищої ради правосуддя він був присутній.

Нагадаємо, 3 липня 2015 року сина судді Дмитра Чернушенка затримали. Слідчі встановили, що саме він давав вказівки батькові про прийняття рішень у судових справах.

4 липня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури України і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту з одночасним визначенням застави в сумі 6 млн грн. 8 липня Чернушенка-молодшого суд випустив під заставу.