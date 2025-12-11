Українці через застосунок «Дія» зможуть самостійно оформлювати європротокол без виклику поліції. Послугу планують запустити у першому кварталі 2026 року. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. Про це у четвер, 11 грудня, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, у застосунку «Дія» автоматично завантажуватимуться всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування. Це зможе забезпечити автоматичну перевірку інформації реєстрів та зменшити помилки, через які раніше виникали проблеми у страхових компаній.

«Новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію», – повідомила Юлія Свириденко.

Для оформлення ДТП потрібно буде завантажити кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ через Дія.Підпис. Розгляд справи можна буде також відстежувати у застосунку, без візитів до страхової компанії.