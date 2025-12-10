Олена Івановська прокоментувала заклик про заборону російськомовних версій сайтів

Мовна омбудсменка Олена Івановська прокоментувала електронну петицію про заборону російськомовних версій сайтів, що набрала необхідну кількість голосів – понад 25 тис. Про це у середу, 10 грудня, пише «Інтерфакс-Україна».

Петицію під назвою «Заборонити російськомовну версію сайтів в Україні» на сайті Кабінету міністрі зареєстрували 16 вересня. Станом на 10 грудня вона зібрала 25 534 з необхідних 25 тис., тепер уряд має розглянути документ.

Автор петиції Олександр Леоненко наголошує, що міжнародною мовою є англійська, а не російська. Крім того, наголошує автор, всі громадяни України володіють державною мовою й у російських версіях сайту немає потреби. Також Олександр Леоненко зауважує, що російські версії сайті – «колоніальний рудимент і загроза інформаційній безпеці України».

«Наявність російськомовних версій сайтів сприяє збереженню та поширенню російського інформаційного впливу. З огляду на це, вимагаю від Кабінету Міністрів України розробити та подати на розгляд до Верховної Ради України законопроєкт, що передбачатиме повну заборону створення та функціонування російськомовних версій сайтів в Україні», – йдеться у тексті електронної петиції.

Петицію про заборону російськомовних версій сайтів прокоментувала мовна омбудсменка Олена Івановська. Вона зауважила, що документ та необхідна кількість підписів свідчать про те, що українці втомилися від нав’язування російської мови.

«Ця дискусія довкола петиції, яка вимагає повної заборони російськомовних версій сайтів, – це свідчення або симптом нашого глибокого болю, яким хворіє наше суспільство. Українці втомилися від цієї тіні колоніальної мови в публічному просторі, прагнуть очистити цифрове середовище і хочуть бачити онлайн ту Україну, за яку щодня борються наші захисники. Ці почуття не можна ігнорувати, вони справедливі», – цитує «Інтерфакс-Україна» Олену Івановську.

Разом з тим уповноважена Верховної Ради наголосила, що Україна мусить діяти за законом, а вимога, викладена у петиції, суперечить 27 статті закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідно до цієї статті, в Україні дозволяється існування інших мовних версій сайту, якщо українська версія є головною.

«Сам закон не уповноважує державу забороняти мови на приватних вебресурсах. Як тільки ми переходимо цю межу пріоритету і рухаємося в бік повної заборони, ми порушуємо конституційні гарантії. І як наслідок відкриваємо двері для міжнародних скарг», – сказала Олена Івановська.

Водночас омбудсменка зауважила, що використання російської мови в Україні є невиправданим. Крім того, за словами Олени Івановської, над законом можна працювати, щоб внести в нього норму, яка б передбачала існування інших мовних версій сайту, крім російської.

«Якщо дійсно знайдемо можливості внести таку правку в чинний закон, тоді відповідно на законних засадах ми можемо цього досягти. Але наразі поки що в нас немає правового інструменту це заперечити», – підсумувала омбудсменка.

Нагадаємо, у серпні 2025 року президент Володимир Зеленський прокоментував вимогу Кремля щодо надання російській мові в Україні статусу державної. Він наголосив, що в Україні державною мовою є українська, а Росія висуває такі вимоги, щоб затягувати мирний процес.